Dokonali rozboju na Śląsku, zostali zatrzymani pod Wyszkowem. Podejrzani o rozbój już aresztowani. Zdjęcia

Przy 24-latce mundurowi znaleźli woreczek strunowy z białym proszkiem. Wstępna analiza wykazała, że są to środki psychotropowe. W związku z podejrzeniem, że kobiety kierowały pod ich wpływem, została od nich pobrana krew do szczegółowej analizy. Kolejne sprawdzenia w policyjnych systemach pokazały, że sprawcy rozboju mieli już konflikt z prawem i figurują jako osoby poszukiwane do odbycia kary więzienia. Mężczyźni usłyszeli zarzuty za rozbój, za co można trafić do więzienia nawet na 12 lat. Jako recydywistom, grozi im jednak zwiększenie kary nawet o połowę