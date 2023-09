Datowanie zdjęć na podstawie ubioru. Takie zajęcia zorganizowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce

- Ta pani ma krótką fryzurę z grzywką, to będą lata dwudzieste – mówili uczestnicy. – Tutaj widać, że kobiety nie noszą pończoch, czyli zdjęcie zrobiono w czasie II wojny światowej.

Taką wiedzę zdobyli po zajęciach z Joanną Mruk. Projekt pod nazwą „Spacerując Kilińskiego – 100 lat temu. Warsztaty datowania zdjęć na podstawie ubiorów” mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu z zewnątrz. Dofinansowano go w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski.

Joanna Mruk to historyk mody, autorka książki "Moda kobieca w okupowanej Polsce" oraz wielu artykułów poświęconych historii mody i II wojny światowej. Założyła Stowarzyszenie GRH Bluszcz, zrzeszające pasjonatki mody pierwszej połowy XX wieku. Kolekcjonuje ubrania i dodatki vintage, głównie z lat 30. i 40. Do Ostrołęki przywiozła kilka swoich skarbów: oryginalne buty, torebki i rękawiczki, sukienkę szytą ręcznie w czasie okupacji, stuletnią „małą czarną” z żorżety oraz ciekawostkę: oryginalne żelazka do robienia fryzury z falami.