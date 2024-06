Bezpłatne badania okulistyczne w Ostrołęce. Będzie można z nich skorzystać 23.06.2024

Samorząd Mazowsza zaprasza dorosłych mieszkańców regionu ostrołęckiego na darmowe przesiewowe badania wzroku. Aby wziąć udział w badaniu nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Wystarczy w niedzielę, 23 czerwca, przyjść do Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

Co drugi Polak w wieku 16-54 lat nie widzi poprawnie, a co czwarty źle ocenia stan zdrowia swojego wzroku. Jednymi z najczęstszych chorób oczu są jaskra, zaćma, retinopatia cukrzycowa oraz AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. Regularne badania okulistyczne pozwalają wykryć te choroby na wczesnym etapie i dają dużą szansę na wyleczenie, a przynajmniej na powstrzymanie ich rozwoju na wczesnym etapie. Jedną z głównych przyczyn pogarszania się wzroku Polaków jest zbyt późne wykrywanie chorób oczu. Niestety polskie społeczeństwo od lat cierpi z powodu słabego dostępu do opieki lekarskiej, także do specjalistów z poradni okulistycznych. Według danych NFZ z 2019 roku* województwo mazowieckie znalazło się w niekorzystnej czołówce regionów, jeśli chodzi o czas oczekiwania do poradni okulistycznej. 45 dni w przypadkach pilnych i 133 dni w stabilnych – tyle średnio w 2019 r. musieli czekać na wizytę mieszkańcy Mazowsza.

Problemy ze wzrokiem ma dziś coraz więcej osób, a dostęp do okulistów jest utrudniony. Zainteresowanie naszą pierwszą, pilotażową akcją diagnostyczną było ogromne. W badaniach udział wzięło 735 osób. W ich trakcie lekarze wykryli bardzo wiele chorób wzroku, głównie były to przypadki zaćmy, jaskry i zwyrodnienia plamki żółtej (AMD). W sumie 130 osób otrzymało skierowania do dalszego leczenia szpitalnego. Kontynuujemy naszą akcję i zapraszamy do darmowego przebadania wzroku, tym razem w Ostrołęce – mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Badania profilaktyczne

Nadzór nad badaniami mają lekarze i pielęgniarki Oddziału Okulistycznego Międzyleskiego Szpitala w Warszawie. – Celem badań wzroku w poszczególnych miastach naszego województwa, które organizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest ułatwienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do opieki okulistycznej. Do tej pory spotkania ze specjalistami odbyły się w Żyrardowie, Płocku, Ciechanowie i Bodzanowie. Zachęcam wszystkich dorosłych mieszkańców Ostrołęki i regionu do udziału w badaniach. Nie trzeba mieć skierowania od lekarza, ani wcześniej się zapisywać – zaprasza radny województwa mazowieckiego Rafał Kowalczyk.

Jak przygotować się do badań?

Wystarczy przyjść do Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38. Każda osoba otrzyma ankietę oraz druk oświadczenia – zgody na przeprowadzenie badań oraz przetwarzanie danych osobowych. Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów należy zgłosić się z nimi do rejestracji w celu zarejestrowania się i nadania numeru pacjenta, według którego dana osoba będzie miała wykonane badania. Po zarejestrowaniu należy udać się pod gabinet numer 1.

Badania przeprowadzane są w godzinach od 9.00 do 17.00. Należy pamiętać, że badania trwają tylko do 17.00. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że przy dużej liczbie osób chętnych rejestracja może zakończyć się dużo wcześniej (np. ok. godz. 13.00), tak by do godz. 17.00 każda zarejestrowana osoba została zbadana. Aby wziąć udział w badaniach nie jest potrzebne skierowanie, nie trzeba także wcześniej się umawiać. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i okularów, jeśli są one potrzebne do wypełnienia druków.

Infolinia dla pacjentów

Z myślą o osobach zagrożonych utratą widzenia, szukających pomocy dla siebie lub swoich bliskich utworzona została infolinia. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 602 63 44 00. Infolinia czynna jest w poniedziałki w godz. 16–21.00 i piątki w godz. 8–13.00. Za jej prowadzenie odpowiada partner projektu, Retina AMD Polska. Retina jest stowarzyszeniem, którego misją jest ochrona Polaków przed utratą wzroku. Od 25 lat gromadzi i upowszechnia wiedzę na temat schorzeń siatkówki i plamki żółtej – przyczynach chorób, ich przebiegu oraz możliwości leczenia i rehabilitacji.

Partnerami programu są Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Oddział Okulistyki UKSW w Warszawie i Stowarzyszenie Retina AMD Polska. Jak pokazują mapy potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026, w województwie mazowieckim w 2022 roku choroby oka dotknęły blisko 88 tys. pacjentów, z czego 78 tys. było hospitalizowanych. Najczęściej występowały u nas zaburzenia soczewki. Dolegliwości te objęły 38 tys. pacjentów. Znacznie mniej osób chorowało na zaburzenia spojówek – 8 tys. czy zaburzenia powiek, narządu łzawego i oczodołu – 7 tys. pacjentów. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kategorii choroby oka i przydatków na Mazowszu udzielono 822 tys. świadczeń.

– Oszacowanie zachorowalności mieszkańców Mazowsza na choroby cywilizacyjne oczu, we współpracy z samorządem województwa, było moją ideą od wielu lat. Stworzony we współpracy z Katedrą Okulistyki UKSW projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem ze względu na jego pionierski charakter w obrębie całego województwa oraz niebywale perspektywiczny, ze względu na brak w obecnym stanie wiedzy dokładnych danych epidemiologicznych dotyczących chorób cywilizacyjnych oczu. Będzie polegał na diagnostyce mieszkańców w różnych miastach na Mazowszu przez wyspecjalizowaną kadrę medyczną oddelegowaną z Oddziału Okulistyki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Baza danych zebranych podczas badań może stworzyć bogatą podstawę oszacowania zachorowalności mieszkańców Mazowsza na choroby cywilizacyjne oczu takie jak jaskra, choroby plamki żółtej związane z wiekem, czy retinopatia cukrzycowa – wyjaśnia pani prof. Agnieszka Kamińska, z Katedry Okulistyki UKSW Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

