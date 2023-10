Aneta Bagińska - kulturystka z ostrołęckiego klubu Kuźnia zdobyła pięć medali w zawodach, które 21-22.10.2023 odbyły się w Markach

Jak mówi Aneta Bagińska, do zawodów przygotowywała się przez cztery miesiące.

- Przygotowanie sylwetki do formy startowej to bardzo wymagający proces - podkreśla. - Jestem dumna z formy, którą w tym czasie udało mi się osiągnąć. Poprawiłam formę z roku 2022. Cały proces odbywał się pod okiem Andrzeja Jószkiewicza, który przez ten cały czas, dzięki swojemu doświadczeniu, służył radą. Treningi odbywały się w siłowni Kuźnia Siłownia Kurpiowska. Miałam tam do dyspozycji profesjonalny sprzęt. A dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ostrołęki udało się kupić nowy strój startowy, aby godnie reprezentować miasto. Proces przygotowania to nie tylko treningi, ale także wymagająca dieta i suplementacja (tu również cegiełkę dorzuciło miasto) a także szereg zabiegów na ciało. Trzeba nie lada determinacji, by doprowadzić ten proces do dnia zawodów.