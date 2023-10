Akcja profilaktyczna w Galerii Bursztynowej w Ostrołęce, adresowana przede wszystkim do kobiet. 14.10.2023

Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym. Co roku taką diagnozę słyszy 22 tys. kobiet. Co 10. od razu dowiaduje się, że ma nowotwór zaawansowany, a więc czeka ją trudniejsze leczenie i rokowania na przeżycie są gorsze. Wykrywalność raka piersi we wczesnym stadium wynosi zaledwie 40 proc. Szanse na przeżycie ma 60 proc. Polek, podczas gdy w innych krajach europejskich nawet 70–90 proc. To pokazuje, że wykrywamy raka zbyt późno, zbyt wiele kobiet trafia do lekarza już w stadium zaawansowanym. Dlatego specjalistki medycyny rodzinnej na co dzień, podczas rozmów z pacjentkami i teraz – w Światowym Dniu Walki z Rakiem Piersi – namawiają kobiety do profilaktyki. Do zadbania o siebie.

Nowotwór piersi jest drugą – po raku płuca – przyczyną zgonów onkologicznych wśród pań, a wśród młodych Polek w wieku 20–44 lata – nawet pierwszą. Od kilkunastu lat specjaliści z przerażeniem obserwują rosnącą tendencję w zakresie umieralności na raka piersi. I to pomimo postępów w zakresie organizacji leczenia, diagnostyki czy dostępu do nowoczesnych terapii. Nadal zbyt mało mówi się o tej chorobie, brakuje systemowej edukacji.