15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo

- Kiedy doszło do konfrontacji z wojskami bolszewickimi Maryja pomogła nam w uzyskaniu wolności Polski i całej Europy - mówił ks. Wojciech Uściński. - Dzisiaj chcemy jej podziękować, ale także prosić, aby dalej była z naszym narodem, aby nadal się o nas troszczyła. Dla nas wszystkich troska o naród jest najważniejszym obowiązkiem. Powinniśmy myśleć o wychowaniu młodego pokolenia. Bo wolność zdobyliśmy, ale ciągle musimy się o nią troszczyć, zabiegać o nią i ją pielęgnować. Od nas zależy los przyszłych pokoleń i to jaka będzie Polska – jutro, pojutrze, za 10, za 50, za 100 lat. Dzisiaj wiele jest wśród nas podziałów, niezgody, nawet nienawiści. Na tym nie da się budować przyszłości. Przyszłość trzeba budować na silnym fundamencie prawdy, sprawiedliwości i miłości. To są wartości, które powinny być dla nas najważniejsze.

- Dopiero teraz zaczynamy rozumieć jak bardzo święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny było ważne dla naszej ojczyzny. Prymas Tysiąclecia podkreślał, że bardziej kocha swoją ojczyznę – Polskę, niż własne serce. Mimo licznych namów i podstępów nie dał się wywieźć z ojczyzny, jednocześnie wybaczając tym, którzy starali się mu szkodzić. W nadziei, że kiedyś zrozumieją swoje błędy nie chował do tych ludzi urazy - mówił ks. kanonik Jan Marek Wróblewski.

- W dniu tego potrójnego święta jesteśmy przed tym ołtarzem mocni obecnością nas wszystkich na tej mszy świętej. Wielki zwrot losów wojny z 1920 roku – wydarzenie, nazywane „cudem nad Wisłą” – miał u podstaw także to poczucie jedności. Dwa lata po odzyskaniu niepodległości uznaliśmy, że nie damy się znów wymazać z mapy świata. Siła oporu pochodziła od całego narodu. W 1920 roku wiara, którą chroniła Maryja – królowa Polski – dała jedność, dała polskim wojskom siłę i skuteczność. W 1922 roku Sejm ustanowił 15 sierpnia świętem Wojska Polskiego. Po latach wróciliśmy do świętowania tej daty, dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie niech będzie wielką, głęboką refleksją. Dziękuję wszystkim, których upał nie zatrzymał domu, którzy przyszli tu, by razem świętować Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i czcić chwałę Wojska Polskiego. - mówiła wójt Bożena Kordek.

Na zakończenie mszy ks. proboszcz poświęcił bukiety ziół i kwiatów, a wójt Bożena Kordek podziękowała księdzu Wojciechowi Uścińskiemu za posługę w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej.