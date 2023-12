Zmarł Ludwik Lewicki - ostrołęcki adwokat. Miał 81 lat. Zmarł 15.12.2023

Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1969 roku złożył egzamin sędziowski. Następnie, w 1972 roku złożył także egzamin radcowski, a w 1983 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1983 roku do 2015 roku był czynnym adwokatem, a od roku 1991 nieprzerwanie prowadził indywidualną Kancelarię Adwokacką w Ostrołęce. Swoją wiedzą, zamiłowaniem do świadczenia pomocy prawnej przy jednoczesnym zachowaniu norm etycznych oraz długoletnim doświadczeniem dzielił się ze swoim najmłodszym synem Dariuszem, który kontynuuje sagę prawniczą. Z tej wiedzy i doświadczenia korzystali również liczni aplikanci.

Ze swoich dziecięcych lat synowie pamiętają niekończącą się kolejkę osób, które nieustannie zgłaszały się do Taty po pomoc prawną. Jeśli w regionie ostrołęckim to my potrzebowaliśmy pomocy było jasne, że niemal w każdej miejscowości znajdzie się osoba znająca Tatę i bez wahania nam tej pomocy udzieli.