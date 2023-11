Wypadek w Smolechach. Ostrowska policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło 13.11.2023

Ostrowscy policjanci wstępnie ustalili, że kierująca vw 18-latka z powiatu ostrowskiego na prostym odcinku nieoświetlonej drogi, poza obszarem zabudowanym, najechała na leżącego na jezdni mężczyznę, niemającego żadnych elementów odblaskowych. Z uwagi na obrażenia 43-latek z powiatu ostrowskiego został przewieziony do szpitala, tam też pobrano od niego krew do zbadania stanu trzeźwości.

- podaje asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka ostrowskiej policji

Kierująca była trzeźwa.

- Apelujemy do pieszych o ostrożność, gdy korzystają wieczorem z nieoświetlonego pobocza jezdni poza obszarem zabudowanym. W takiej sytuacji mają obowiązek posiadania elementów odblaskowych, aby zwiększyć swoją widoczność. Niestety do tragedii często dochodzi gdy pieszy jest pod wpływem alkoholu i przewróci się na jezdnię w miejscu nieoświetlonym, wtedy kierowca może go zobaczyć dopiero w ostatniej chwili i nie ma szans na bezpieczne ominięcie - mówi Marzena Laczkowska.