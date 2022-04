Wypadek w Ostrołęce. Potrącono 16-letnią dziewczynę, która z obrażeniami ciała trafiła do szpitala Beata Dzwonkowska

16 - letnia rowerzystka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, w wyniku wypadku drogowego do którego doszło dziś na ul. Witosa w Ostrołęce. Do zdarzenia doszło na oznakowanej ścieżce dla rowerów.