Wypadek na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Czarnowo. 1.08.2023

O zdarzeniu jako pierwsi poinformowała OSP Kunin.

O godz. 15:17 zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 60 w okolicy miejscowości Czarnowo.

W czynnościach uczestniczyły jednostki Osp Kunin, OSP Goworowo, OSP Czarnowo, oraz PSP Ostrołęka- czytamy w komunikacie strażaków- ochotników.

Jak się dowiedzieliśmy, niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii.

Według wstępnych ustaleń ostrołęckich funkcjonariuszy 16-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego jadąc motocyklem marki Honda w pewnym momencie wpadł w poślizg i zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym z naczepą. Okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania tego typu pojazdem, a motocykl nie posiadał ważnych badań technicznych

- informuje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Szczęśliwie chłopak nie ucierpiał w tym zdarzeniu.

Wobec 16-latka policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Policjanci apelują do rodziców o odpowiedni nadzór nad swoimi pociechami. Przypominają, że motocykl to nie zabawka i wymaga odpowiednich umiejętności potwierdzonych prawem jazdy kat. A.