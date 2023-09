Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce manifestowali 20.09.2023 na ulicy. Apelowali o bezpieczne poruszanie się po drogach Beata Dzwonkowska

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce wzięli udział w happeningu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Od lat organizuje go nauczycielka Agnieszka Kornaga- Bałdyga. Młodzi ludzie, z transparentami w rękach, apelowali o bezpieczne zachowania na drodze. Swoje hasła kierowali nie tylko do dorosłych, ale też do dzieci i młodzieży. Zobaczcie zdjęcia.