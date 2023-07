Uciekał na motocyklu przed policją. Ucieczka zakończyła się wywrotką. Kierujący motocyklem nie miał prawa jazdy

- W pewnej chwili zauważyli motocykl, który przekroczył dozwoloną prędkość. Umundurowani policjanci dali wyraźne sygnały kierującemu jednośladem, jednak ten je zignorował i zaczął uciekać w stronę miejscowości Olszewo-Borki w dalszym ciągu nie reagując na sygnały świetlne i dźwiękowe popełniając wykroczenia w ruchu drogowym – relacjonuje Tomasz Żerański – rzecznik ostrołęckiej policji.

W miejscowości Grądzik kierujący stracił panowanie nad motocyklem i się przewrócił. Po kilkudziesięciu sekundach 29-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Sprawdzenie mężczyzny w policyjnej bazie danych wykazało, że nie posiada on prawa jazdy, a pojazd, którym się poruszał nie ma aktualnych badań technicznych. Przypominamy: za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci w takich przypadkach za każdym razem będą działali zdecydowanie – zapowiada rzecznik Żerański.