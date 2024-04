Towarzyskie Zawody Skokowe odbędą się w Nogawkach gm. Goworowo, 21.04.2024 Beata Modzelewska

- Będą to Towarzyskie Zawody Skokowe. W Nogawkach! To nie część stroju, a miejscowość, a zawody będą na koniach. Jeśli chcesz dołączyć jako uczestnik, zgłoś się do nas - zaprasza organizator, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.