Tadeusz Ciak, obecny burmistrz Makowa Mazowieckiego, ogłosił start w tegorocznych wyborach samorządowych

Burmistrz Tadeusz Ciak ogłosił start w wyborach samorządowych na swoim profilu społecznościowym.

Podsumował w kilku zdaniach ostatnie pięć lat swoich rządów jako włodarz miasta.

Ostatnie pięć lat to czas pełen wyzwań, wyjątkowych obciążeń i niespotykanych do tej pory zdarzeń. To czas ograniczenia dochodów samorządów, pandemii i wojny w Ukrainie. Ale to także okres, kiedy z dumą i pełną satysfakcją można powiedzieć, że zmieniliśmy Razem obraz Naszego Miasta. Rewitalizacja Rynku, terenów wokół Zalewu i Parku Sapera, remont turbiny i budowa elektrowni wodnej, a także rozbudowa ciepłowni miejskiej i remont obiektów sportowych, w tym największy od ponad 30 lat remont stadionu miejskiego, to tylko niewielka część wszystkich makowskich inwestycji.