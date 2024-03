Szpital w Ostrołęce ma nową zmywarkę. I to nie byle jaką!

Rozwiązanie konstrukcyjne nowej zmywarki umożliwia rozbudowanie o kolejne moduły, dzięki czemu możemy dostosować zmywarkę do potrzeb lokalu. Wysoka wydajność mycia w krótkim czasie sprawia, że zmywarka jest bardzo ekonomiczna, co pozwoli na zniwelowanie kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów generowanych poprzez naprawy, które były niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości poprzedniego wyeksploatowanego urządzenia.