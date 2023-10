Święto pieczonego ziemniaka w Tatarach. Koła Gospodyń Wiejskich się integrowały

Koło Gospodyń Wiejskich w Tatarach (gm. Kadzidło) zaprosiło w niedzielę 22.10.2023 do wspólnego biesiadowania zaprzyjaźnione koła, ale także mieszkańców wsi.

Obecny był wójt Dariusz Łukaszewski, który podziękował za kultywowanie tradycji, wspólną integrację i życzył dobrej zabawy.

Radny Stanisław Aptacy zajął się przygotowywaniem pysznych ziemniaków z ogniska.

Z powodu deszczu goście zasiedli do stołu w świetlicy wiejskiej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tatarach przygotowały ucztę: zupę dyniową, krokiety z grzybami, kartoflak, smalec po kurpiowsku, sałatki i przekąski. Głównym bohaterem był jednak ziemniak, przyprawiony solą i do tego...woda z pieprzem do picia.

To stary przepis naszych babć. To woda z solą, pieprzem, octem i cebulą. Szczególnie przygotowuje się taki napój właśnie do ziemniaków z ogniska. Postanowiłyśmy zrobić go na dzisiejsze spotkanie- wyjaśniła Bogumiła Kardaś, sołtyska wsi.