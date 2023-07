Święcenie pojazdów w parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Ostrołęce, 23.07.2023. Zdjęcia, wideo

My z kamerą byliśmy w ostrołęckiej parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin - na osiedlu Stacja.

- W dniach od 23 do 30 lipca obchodzimy tydzień świętego Krzysztofa – patrona kierujących i podróżujących. Jest to również tydzień, kiedy naszą modlitwą i wsparciem obejmujemy misjonarzy. W tym tygodniu tradycyjnie święcimy pojazdy i błogosławimy kierowcom by zawsze docierali do wyznaczonego celu. Jednocześnie prosimy też o rozwagę i o to, żeby Pan Bóg obdarzał także myśleniem podczas jazdy. To jest bardzo, bardzo istotne – powiedział nam ksiądz Piotr Sitkiewicz – proboszcz ostrołęckiej parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Ostrołęce.