Spowodował kolizję na trasie S-8 i uciekł. Okazało się, że był pijany

Do zdarzenia doszło w piątek (19.01). Policjanci wyszkowskiego ruchu drogowego jechali w stronę trasy S8, kiedy to w Turzynie w rejonie stacji paliw zaczął machać do nich jeden z kierowców. Mundurowi od razu się zatrzymali, aby dowiedzieć się, czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy.

Z relacji kierowcy wynikało, że chwilę wcześniej kierowca volkswagena wyjeżdżając ze stacji paliw na drogę publiczną nie ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu, doprowadził do zderzenia, a następnie uciekł z miejsca w kierunku ekspresówki. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w poszukiwania zbiega. Uciekinierowi nie udało się daleko odjechać. Policjanci w rejonie węzła komunikacyjnego trasy S8 w Turzynie zauważyli opisywane auto i od razu zatrzymali je do kontroli drogowej. Po podejściu do samochodu szybko wyszło na jaw co było powodem takiego zachowania. Policjanci od kierowcy wyczuli alkohol. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w organizmie 24-latka ponad 1,5 promila alkoholu- opisuje zdarzenie nadkom. Damian Wroczyński z wyszkowskiej policji.