Spotkanie wigilijne Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 20.12.2023

- Trzeci wiek ma to do siebie, że jest dojrzały, choć jest trudny do określenia - wielu naukowców do dziś sprzecza się o pojęcie czasu. Ale wiemy, że są trzy podstawowe kategorie wieku: pierwszy - do wieku produkcyjnego, potem wchodzimy w okres, gdy harujemy do momentu, gdy ZUS wystąpi do nas z propozycją stypendium i wówczas wchodzimy w trzeci wiek - żartobliwie dowodził starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. - Każdy z nas będzie w trzecim wieku, ja tez mam niedaleko i mam nadzieję, że kiedyś mnie przyjmiecie. A życzyć wam chciałem aktywności, bo to ona pozwala nam być ciągle młodymi. Życzę też oczywiście zdrowych i wesołych świąt, w rodzinnej atmosferze i dużo energii w przyszłym roku, bo na pewno będzie co robić.

- Słowo emeryt to znaczy zasłużony, więc w uniwersytetach trzeciego wieku są osoby, które swoje wiedzą, wiele przeszły i sprostać ich oczekiwaniom nie jest ławo - mówił Roman Gawrych - rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. - Życzę państwu zdrowia - bo zdrowie to stan dobrego samopoczucia. Jak będą cię pytać, jak się czujesz, to zawsze mów: super! Dlaczego? Bo przyjaciela ucieszysz, a wroga zasmucisz. Życzę państwu pokoju, ale pojmowanego nie tylko jako brak wojny, a pokoju pojmowanego jako dobre relacje międzyludzkie, takie na co dzień. Życzę państwu czucia się potrzebnymi. A czego państwu nie życzę? Nie życzę rozczarowania - z bliskich, z obietnic, które wam się składa. Życzę oczywiście także rozwoju uniwersytetu - żeby byli państwo zadowoleni z tego co robicie. Bo udział w spotkaniach uniwersytetu to dalszy rozwój człowieka. Jak jeden ze znajomych Jana Pawła II, gdy ten jeździł już na wózku, powiedział: Ojcze Święty, starzejemy się. A papież na to: na szczęście od nóg. Każda nasza działalność, każdy taniec, piosenka, każde nowe słówko z języka obcego nas rozwija, a rozwój mózgu powoduje, że mniej chorujemy, wolniej się starzejemy.

- Wszystkiego, co piękne, co dobre na święta i na Nowy Rok - życzyła Anna Gocłowska, wiceprezydent Ostrołęki. - Dobrze jest widzieć, i to cieszy nas - samorządowców, że miejsca dla seniorów w Ostrołęce tętnią życiem. To państwo uczą nas, jak trwać w energii, jak być szczęśliwym, jak nie narzekać, jak podejmować wyzwania. Za to wszystko dzisiaj państwu chcemy serdecznie podziękować, I chcemy te lekcje od was przyjmować nadal. Trwajcie. I zobaczmy się w tym samym gronie w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego.

- A ja życzę, żeby nigdy państwu nie zabrakło optymizmu, uśmiechu na twarzy i energii - dodał Mariusz Popielarz, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. I zadeklarował wsparcie przy realizacji kolejnych projektów realizowanych przez seniorów.

- Myślę, że najcenniejszym czasem jest ten czas, który nie jest stracony. I patrząc na was od kilku lat widzę, że jesteście chyba najbardziej zamożnymi jeśli chodzi o czas. Bo go nigdy nie tracicie - mówił Tadeusz Wiśniewski, dyrektor OCK. - Określono mnie tu mianem gospodarza. Nie, gospodarzem tego obiektu to jesteście wy, kochani - ja wam tylko drzwi otworzyłem i światło włączyłem. A reszta to wasza inicjatywa. Życzymy wam pokoju wewnętrznego, radości, zdrowia dobrego.

Potem seniorzy podzielili się opłatkiem i zjedli wigilijny posiłek.