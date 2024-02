Socjolog Krzysztof Jodłowski gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Rozmawiano o klimacie

Wiele osób, gdy słyszy słowa klimat i ekologia myśli o segregacji śmieci, protestach ekologów, ograniczeniu hodowli zwierząt i zamykaniu kopalni - na takie myślenie ma wpływ to, co widzimy i słyszymy w mediach. Ale nie o tym było spotkanie - Krzysztof Jodłowski w prosty sposób wyjaśnił, jakie zmiany zaszły na świecie na przestrzeni setek lat w związku z gwałtownym wzrostem emisji dwutlenku węgla i wytłumaczył, dlaczego coraz częściej zachodzą takie zjawiska jak powodzie, susze i bardzo wysoka temperatura powietrza w krajach, które dotąd nie miały tego problemu. Wytłumaczył, dlaczego topnienie lodowców jest tak niebezpieczne (i nie chodzi tylko o to, że poziom wody się nie podniesie) i jaki wpływ zmiany klimatu mają choćby na rolnictwo oraz dostępność wody.

Potem uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji, jaki wpływ na te zmiany mają mieszkańcy takich miejscowości jak Ostrów Mazowiecka. Czy lokalnie można zmienić to co dzieje się globalnie? W rozmowie poruszono temat wpływu zmian klimatu na wodę, produkcję żywności, stan natury, a także relacje społeczne oraz konsumpcję. Podzielono się także dobrymi rozwiązaniami, które oszczędzają zasoby naturalne, a funkcjonują w innych państwach (np. w Japonii umywalki są umieszczane nad zbiornikiem spłuczki klozetowej co pozwala zaoszczędzić wodę – szara woda z umywalki jest wykorzystywana do spłukiwania).

Spotkanie było okazją do ciekawej rozmowy i wymiany zdań.