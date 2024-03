Śmigłowiec LPR wezwany do młodego mężczyzny na osiedlu w Ostrowi Mazowieckiej

Śmigłowiec LPR wylądował ok. godz. 11.30 na murawie miejskiego stadionu. Wzbudziło to duże zainteresowanie mieszkańców osiedla, którzy zastanawiali się co się stało - krążyły informacje, że ktoś wypadł z balkonu.

Z pytaniami zwróciliśmy się do ostrowskiej policji. Okazało się, że (na szczęście) nikt nie wypadł z balkonu - służby interweniowały z powodu mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego. 21-latek z pow. ostrowskiego znajdował się na zewnątrz, niedaleko jednego z bloków i nie dawał oznak życia. Wezwano pogotowie, a ponieważ w momencie przyjęcia zgłoszenia nie było wolnych karetek, zadysponowano śmigłowiec z Sokołowa Podlaskiego.

Mężczyzna trafił do szpitala.