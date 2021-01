Pożar w Dębienicy (gm. Długosiodło). Doszczętnie spłonął budynek gospodarczy, 26.01.2021 OPRAC.: Milena Jaroszewska

Do pożaru doszło we wtorek, 26 stycznia ok. godz. 17.00. Z ogniem walczyły dwa zastępy: OSP Długosiodło i JRG Wyszków.