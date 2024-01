Policyjny pościg za pijanym kierowcą drogami powiatu ostrołęckiego, 3.01.2023

W nocy z wtorku na środę (3.01, o godzinie 1.30) podczas patrolu ulic Ostrołęki policjanci zauważyli kierującego volkswagenem, który popełnił wykroczenie.

W związku z tym policjanci dali kierowcy znaki do zatrzymania za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak on je zignorował i zaczął uciekać, więc policjanci ruszyli za nim w pościg. Podczas pościgu kierowca cały czas popełniał wykroczenia w ruchu drogowym. W rejonie Nożewa skręcił w polną drogę i próbował zajechać drogę radiowozowi, czym doprowadził do kolizji pojazdów. Po kilkuset metrach vw został zatrzymany, a jego kierowca obezwładniony