Pijany mężczyzna kierował ciągnikiem rolniczym. Spowodował kolizję. Miał 3,9 promila alkoholu!

Do zdarzenia doszło 2 listopada, w czwartek przed południem w miejscowości Klewki.

Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący ciągnikiem rolniczym, 36-letni mieszkaniec gminy Przasnysz, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, nie upewnił się, że jest wyprzedzany i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Skoda, którym kierował 25-letni mieszkaniec powiatu białostockiego. W zdarzeniu drogowym na szczęście nikt nie ucierpiał

- informuje mł. asp. Ilona Cichocka z KPP Przasnysz.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący ciągnikiem rolniczym ma 3,9 promila alkoholu w organizmie. Natomiast po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych, okazało się, że 36-letni sprawca kolizji w ogóle nie powinien siadać za kierownicą, ze względu na czynny zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna stanie przed sądem. Odpowie za spowodowanie kolizji drogowej, jazdę w stanie nietrzeźwości oraz złamanie orzeczonych przez sąd środków karnych.

Policjanci przypominają, że za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast niestosowanie się do orzeczonego wcześniej przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.