Pasowanie na pierwszoklasistę w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce, 10.11.2023. Zdjęcia

Na początek dzieci zaprezentowały część artystyczną, do której długo się przygotowywały: uczyły wierszyków, piosenek, słów ślubowania.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, Dorota Kupis.

To niezwykła chwila. Od dzisiaj staniecie się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego. Jestem przekonana, że każdy dzień będzie dla was niesamowitą przygodą, podczas której nie tylko zdobędziecie nową wiedzę i doświadczenia, ale przede wszystkim nawiążecie na długie lata przyjaźnie. Bądźcie dociekliwi i oczekujcie byśmy my, dorośli, udzielali wam wyczerpujących wypowiedzi na wasze pytania. Pamiętajcie, że ciekawość świata będzie wam przybliżać do wybranych celów, żeby następnie przeobrazić się w sukcesy. Życzę wam cudownej i owocnej nauki, ale przy tym także uśmiechu każdego dnia, byście z radością przychodzili do szkoły. My nauczyciele będziemy was wspierać, żebyście byli tu szczęśliwi