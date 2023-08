Oszukana przez Internet. Kobieta chciała sprzedać ubrania, a straciła pieniądze. Kliknęła w nieznany link

Kobieta z pow. ostrołęckiego chciała sprzedać na jednym z portali internetowych swoje ubrania. Ubrania były warte kilkadziesiąt złotych, niestety okazało się, że kupujący to oszust i na transakcji kobieta straciła 4400 zł.

Do ostrołęckich policjantów zgłosiła się kolejna kobieta, która została oszukana na popularnym portalu podczas sprzedaży ubrań. Oszuści zaproponowali mieszkance naszego powiatu zapłatę za towar przez stronę internetową, do której przesłali na adres e-mail link. Tam sprzedająca podała dane karty płatniczej, tym samym przekazała dostęp oszustom do swoich pieniędzy.