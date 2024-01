Oświetlenie uliczne na Piłsudskiego w Ostrołęce zostało wymienione

- Nowe oświetlenie uliczne przy ul. Piłsudskiego w Ostrołęce to nowoczesny system, wprowadzony w celu zwiększenia efektywności energetycznej miasta. Dzięki zastosowaniu technologii LED, zużycie energii zostało znacząco zredukowane, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Nowoczesne oświetlenie nie tylko podnosi bezpieczeństwo na ulicach, ale także przyczynia się do oszczędności budżetowych, będąc ekologicznym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta - podaje urząd miasta.

Kosz tej inwestycji to 132 840 zł.