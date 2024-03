Ostrowski Styl 2024. Festiwal tańca w Ostrowi Mazowieckiej, 2-3.03.2024

Program

2 marca 2024 (sobota) – BATTLE:

9.00 - 17.30 Rejestracja

9.00 Rozgrzewka

10.00 KATEGORIA Breaking 1 VS 1 do 11 lat

Eliminacje Breaking do 11 lat

1/8 Breaking do 11 lat

1/4 Breaking do 11 lat

Półfinał Breaking do 11 lat

Finał Breaking do 11 lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

11.30 KATEGORIA Breaking do 12-15 lat

Eliminacje Breaking do 12-15 lat

1/8 Breaking 12-15 lat

1/4 Breaking 12-15 lat

Półfinał Breaking 12-15 lat

Finał Breaking 12-15 lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

13.00 KATEGORIA Breaking 16 i więcej lat

Eliminacje Breaking 16 lat i więcej

1/8 Breaking 16 lat i więcej

1/4 Breaking 16 lat i więcej

Półfinał Breaking 16 lat i więcej

Finał Breaking 16 lat i więcej (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

14.00 HIP HOP 1 VS 1 do 11 lat

Eliminacje Hip Hop do 11 lat (3 lub 4 osoby jednocześnie, 1 min.)

15.15 KATEGORIA HIP HOP 1 VS 1 - 12-15 lat

Eliminacje Hip Hop 12-15 lat

16.45 1/8 Hip Hop do 11 lat (16 osób)

1/4 Hip Hop do 11 lat

Półfinał Hip Hop do 11 lat

Finał Hip Hop do 11 lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

18.00 KATEGORIA HIP HOP 16 i więcej lat

Eliminacje Hip Hop 16 i więcej lat

19.00 1/8 Hip Hop 12-15 lat (16 osób)

1/4 Hip Hop 12-15 lat

Półfinał Hip Hop 12-15 lat

Finał Hip Hop 12-15 lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

20.00 1/8 Hip Hop 16 i więcej lat (16 osób)

1/4 Hip Hop 16 i więcej lat

Półfinał Hip Hop 16 i więcej lat

Finał Hip Hop 16 i więcej lat (walka o 1, 2, 3 i 4 miejsce, rozdanie nagród od razu po ogłoszeniu wyniku)

21.30 Zakończenie Ostrów Freestyle Battle