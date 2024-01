Ostrów Mazowiecka. Śmiertelny wypadek na budowie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek 22.01.2024 w Ostrowi Mazowieckiej na placu budowy. Zginął pracownik budowy, wyszkowianin.

O szczegóły wypadku zapytaliśmy Elżbietę Łukasiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce:

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej nadzoruje wszczęte 23.01.2024r. śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu prowadzenia robót budowlanych w Ostrowi Mazowieckiej, co skutkowało śmiercią pracownika w dniu 22 stycznia 2024r., tj. o przestępstwo z art. 220 §1 k.k. i z art. 155 kk w zw. z art. 11 §2 kk. Jak ustalono, podczas manewrów służących rozładowaniu samochodu ciężarowego, który dostarczył na miejsce zdarzenia materiały budowlane, jeden z mężczyzn został przyciśnięty przez pojazd do ściany budynku. Pokrzywdzony został zabrany przez zespół pogotowia ratunkowego do miejscowego szpitala, gdzie zmarł tego samego dnia w wyniku odniesionych obrażeń.