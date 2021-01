Ostrołęka. Szczepienia przeciwko COVID-19 w szpitalu tymczasowym. Jak przebiegają? 26.01.2021. Zdjęcia

Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże, w poniedziałek zaszczepiliśmy 30 seniorów w wieku 80 plus. Najstarszy miał 98 lat i przyjechał z Warszawy, ponieważ tam nie dostał terminu. Pytają o szczepienia u nas ludzie z Warszawy, z Zielonki, z Otwocka, praktycznie z całego Mazowsza. My możemy zarejestrować maksymalnie 30 osób, i tyle jest rejestrowanych i szczepionych.

- Zachowujemy się dość wstrzemięźliwie w rozdysponowaniu szczepionek – stwierdził Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ministerstwa zdrowia, odnosząc się na wtorekowej konferencji prasowej do pytań dziennikarzy o odległe terminy szczepień oraz brak dostępnych terminów na szczepienie do końca pierwszego kwartału. Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę, że Polska zdecydowała się na zachowywanie połowy dostaw szczepionek, by zagwarantować, że druga dawka będzie dostępna dla wszystkich, którzy otrzymali pierwszą.

- My szczepienie pozostawiliśmy do drugiej dawki, więc jeżeli byśmy porównywali się z państwami, które zdecydowały się w dużej mierze szczepić pierwszą dawką dość szeroko, to będą miały to wyszczepienie na wyższym poziomie – przyznał.