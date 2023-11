Ostrołęccy policjanci ujawnili 65 wykroczeń, posypały się mandaty, głównie kierowcom, ale oberwało się też pieszym i rowerzystom

Podczas akcji policjanci ujawnili aż 65 wykroczeń, które w zdecydowanej większości były popełnione przez kierowców. 45 kierowców, zamiast zwolnić przed przejściem dla pieszych, przekroczyło dozwoloną prędkość. Nie bez winy byli także piesi i rowerzyści. 8 nich przekraczało jezdnię w miejscu niedozwolonym, a 2 postanowiło pokonać przejście na czerwonym świetle. Jeśli chodzi o rowerzystów popełniających wykroczenia to ujawniono ich 10 - wszyscy pokonywali przejście dla pieszych na rowerze, co jest wykroczeniem.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze. Kierowcy powinni pamiętać, że dojeżdżając do przejść dla pieszych powinni zdecydowanie zmniejszyć prędkość i w razie potrzeby zatrzymać pojazd. Jednak, aby być bezpiecznym to trzeba być widocznym, dlatego prosimy pieszych i rowerzystów o noszenie elementów odblaskowych, w które potrafią uratować życie. Podarujmy naszym bliskim kamizelkę odblaskową, być może to będzie dla nich najlepszy prezent jaki otrzymają, ponieważ uratuje im to co najcenniejsze, czyli życie