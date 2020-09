Narodowe Czytanie 2020 w Małkini Górnej. 5.09.2020. Zdjęcia

5 września 2020 roku odbyła się akcja społeczna Narodowe Czytanie, której celem jest propagowanie znajomości literatury narodowej. Po raz dziewiąty Polacy sięgnęli po ważne dzieło z kanonu literackiego i wspólnie czytali je w tysiącach miejsc w wielu krajach.

W ramach organizowanej przez Prezydenta RP akcji Narodowe Czytanie Polacy czytali już wspólnie Pana Tadeusza, dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię, Lalkę, Quo vadis?, Wesele, Przedwiośnie i 8 nowel (Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego).

Wybrana jako lektura 9. Czytania Narodowego Balladyna powstała w roku 1843. Dramat Juliusza Słowackiego to opowieść o silnych namiętnościach niszczących ludzi i zagrażających istnieniu państwa. Baśniowy kostium i nawiązania do początków państwa polskiego posłużyły J. Słowackiemu do rozważania przyczyn klęsk, które doprowadziły do zniknięcia Polski z mapy Europy.