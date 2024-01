Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2023. Ile urodzeń, ile zgonów? Dane z USC w Ostrowi Mazowieckiej

Najpopularniejsze imiona

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2023 roku w Ostrowi Mazowieckiej to: Alicja, Zuzanna, Zofia, Marcelina i Laura. W roku 2022 były to: Zofia, Oliwia i Hanna, a w 2021: Alicja, Zuzanna i Marcelina.

Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2023 roku w Ostrowi Mazowieckiej to: Antoni, Nikodem, Jakub, Franciszek i Jan. W roku 2022 były to: Jan, Aleksander i Antoni. W roku 2021 królowały te same imiona co w 2022 - zmianie uległa jedynie kolejność (w 2022: Aleksander, Jan, Antoni).