Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka przedłuża zakaz wstępu do lasów w dwóch leśnictwach. Do kiedy? Beata Modzelewska

Zakaz wstępu do części lasów Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka został wprowadzony 21.02.2022, po tym jak silny wiatr wyrządził znaczne szkody w drzewostanie. Pierwotnie miał obowiązywać do 21.03.2022. Jednak Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka zdecydowało się na wydłużenie zakazu wstępu do lasów.