Naczynia z bisfenolem w przedszkolach w Ostrołęce? "Ta substancja jest szkodliwa dla zdrowia" - mówi czytelnik

Szkoły i przedszkola od jakiegoś czasu korzystają z naczyń i sztućców, które są wykonane z tworzywa zawierającego bisfenol. Ta substancja jest szkodliwa

- informuje czytelnik.

Bisfenol A (BPA) to związek organiczny z grupy fenoli. Jest używany do otrzymywania tworzyw sztucznych, z których następnie wykonuje się m.in. opakowania na żywność i opakowania na kosmetyki. Badania wykazują, że substancja może przenikać do żywności i napojów, a w konsekwencji wywoływać bezpłodność, otyłość, cukrzycę oraz przyczyniać się do powstawania zmian nowotworowych.

W krajach UE całkowicie zakazano stosowania BPA do produkcji butelek dla dzieci i podjęto działania, aby ustalić jego bezpieczną dzienną dawkę. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności mówi o 4 mikrogramach na kilogram masy ciała, ale nie ma oficjalnego zakazu używania BPA do produkcji naczyń z tworzyw sztucznych.