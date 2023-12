Mikołajki w Ostrowi Mazowieckiej. 6.12.2023 będzie spotkanie z Mikołajem i otwarcie lodowiska Milena Jaroszewska

Z okazji mikołajek do Ostrowi przyjedzie św. Mikołaj, aby wziąć udział we wspólnym włączeniu lampek na miejskiej choince. Poza tym, rusza lodowisko Omega. Warto też przyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej.