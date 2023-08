Matematyczna wystawa Kopernika w Małkini Górnej. 12 i 13 sierpnia warto przyjść do GOKiS-u

Za sprawą nowoczesnych, efektownych i interaktywnych eksponatów sprawdzą, na czym polega spacer z funkcją, co to jest szyfr Cezara, czy istnieje idealna asymetria oraz co wspólnego mają sznurkografy ze współczesnymi wyszukiwarkami internetowymi. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Wystawa „O matmo!”, została zaprojektowana i zrealizowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z Centrum Nauki Kopernik. Tworzyli ją matematycy, fizycy, projektanci, inżynierowie, konstruktorzy, elektronicy i laboranci, stolarze i tokarze. Wszyscy pracowali nad tym, by pokazać, że matematyka to nie tylko liczby, ale także fascynująca przygoda, która potrafi zachwycać, zaciekawiać, bawić i wciągać.