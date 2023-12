Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle, 16.12.2023

Stoiska z rękodziełem, potrawami regionalnymi, pięknie ozdobionymi piernikami, stroikami, ceramika - czego tu ma!

- Smakujcie, podziwiajcie, kupujcie. To wszystko jest dzisiaj dla was - zachęcała ze sceny pani Anna, prowadząca.

A na scenie do wieczora prezentacje artystyczne uczniów, przedszkolaków, seniorów, także kolędowanie, teatr ognia, lasery..

- Ale najważniejsze jest to, że walczymy o nasze marzenia - mówił wójt Dariusz Łukaszewski, otwierając jarmark. - Przed rokiem rozpoczynaliśmy jarmark pełni zwątpienia, a udało się nadzwyczajnie. W tym roku chcieliśmy pójść odrobinę dalej i już przerosło to nasze oczekiwania. Jest fantastycznie, jest mnóstwo wystawców z całego powiatu. Wszystkie stoiska są zajęte, musieliśmy nawet dostawiać. A sprzedają wyroby własnoręcznie wykonane, więc niepowtarzalne. A to co państwo widzą wokół to jest kilkutygodniowa praca całego zespołu, któremu bardzo dziękuję. Marzenie mam takie, że doczekamy się jarmarku w Kadzidle, gdzie stoiska będą od dworca do kościoła, po obu stronach drogi. I to będzie dzień kiedy powiemy, że warto było przez pięć lat pracować.