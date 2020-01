Królowe i królowie szos - podrzucam pod rozwagę

Dobra, z ręką na sercu, kto z was, jadąc ulicami Ostrołęki za „elką” nie mruczy po nosem: „Czego oni ich uczą!”, „Jak on jedzie?!”, „Co za ślimak, przecież on blokuje ruch!”. O, widzę las rąk, dziękuję za szczerość.

A teraz - znów z ręką na sercu - kto nie robi tego wszystkiego, co robią kursanci w „elkach”, a co u was, doświadczonych szoferów, królowych i królów szos, wzbudza jedynie uśmiech pobłażliwości... Kto nie zjeżdża przy skręcie w lewo możliwie blisko osi jezdni, tak żeby jadący za nim mieli szansę wyminąć nas „po prawej”? Kto, widząc czerwone światło na skrzyżowaniu, pewnie wali w prawo, bo przecież „zaraz będzie zielona strzałka”? Kto z zasady nie używa kierunkowskazów na rondzie, bo przecież inni i tak „widzą, że skręcam”? Kto nawet nie wpadnie na pomysł zasygnalizowania, że omijając stojące na chodniku samochody, wjeżdżam na lewy pas, bo przecież oś jezdni przekraczam „ledwo lewym kołem” i swobodnie się zmieścimy?