Kobieta wsiadła z dzieckiem do samochodu, którym kierował pijany mężczyzna

Kierowcą renault okazał się 33- letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, od którego było czuć alkohol. Na przednim siedzeniu siedziała 26-letnia ostrołęczanka, natomiast z tyłu 4 - letnia dziewczynka.

Przeprowadzone badanie trzeźwości kierowcy wykazało, że ma on w swoim organizmie ponad promil alkoholu, a zatrzymał się pod sklepem, aby dokupić „czteropak” piwa. Ponadto sprawdzenie go w policyjnej bazie danych wykazało, że wcale nie powinno go być na drodze w roli kierowcy, ponieważ ma on orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę pod wpływem promili. Czujność i właściwa reakcja ostrołęckiego dzielnicowego udaremniła jazdę niebezpiecznemu kierowcy, który mógł doprowadzić do kolejnej tragedii na drodze