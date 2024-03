Kierował samochodem bez uprawnień. Policji pokazał kupione prawko

W piątek (1.03) wieczorem doszło w Wyszkowie do kolizji. 18-latek kierujący volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu toyocie. Na szczęście nikt z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń.

Gdy mundurowi wpisali imię i nazwisko mężczyzny do policyjnej bazy danych wyszło na jaw, że ten nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, pomimo, że okazał funkcjonariuszom blankiet prawa jazdy. Doświadczeni policjanci szybko zauważyli, że dokument nie jest autentyczny. Sam kierujący przyznał się po chwili, że kupił go za 650 euro za wschodnią granicą.