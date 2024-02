Kapsuła z defibrylatorem AED została zamontowana na budynku Urzędu Gminy w Baranowie

- Wykorzystanie tego urządzenia w jak najszybszym czasie zwiększa szanse na przeżycie osób z zatrzymaniem krążenia nawet o kilkadziesiąt procent! - przypominają strażacy OSP Baranowo. I podpowiadają, co należy zrobić, aby właściwie skorzystać z tego urządzenia.

Przekręcamy kapsułę z defibrylatorem w lewo, wyciągamy urządzenie AED i udajemy się do osoby poszkodowanej. Tam włączamy urządzenie i wykonujemy polecenia, które usłyszymy, gdy urządzenie zacznie działać. Jeżeli do zatrzymania krążenia dojdzie u dziecka należy włożyć do urządzenia różowy klucz, dzięki czemu urządzenie przejdzie automatycznie w tryb pediatryczny. Kluczyk znajduje się po lewej stronie, tuż przy elektrodach.

Po przekręceniu kapsuły w lewo jej podświetlenie zmieni barwę z koloru zielonego na mrugający czerwony, natychmiast włączy się system alarmowy oraz powiadomi on strażaków-ratowników o konieczności udzielenia pomocy i otworzeniu kapsuły!

Urządzenie ma wbudowany GPS, dzięki czemu mamy podgląd gdzie znajduje się urządzenie. Pozwoli to nam na bezproblemowe dotarcie na miejsce udzielania pomocy, gdzie będziemy mogli prowadzić działania ratownicze do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Jednocześnie strażacy napominają, że bezpodstawne otwarcie kapsuły oraz uruchomienie alarmu jest traktowane jako wywołanie fałszywego alarmu i grozi odpowiedzialnością karną.