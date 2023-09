Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. 29 września 2023. Zdjęcia

- Od tego roku przeszliśmy na praktyczny profil nauczania. To oznacza, przypomnę, więcej zajęć typu konwersatoria, ćwiczenia, ale też więcej praktyk. W tym trybie nie będzie już pisania prac licencjackich. Kształcimy w tej chwili na jednym kierunku, administracja, mamy trzy specjalności, które są wybierane na trzecim roku. Te specjalności to administracja publiczna, służby porządku publicznego i kryminologia oraz rachunkowość i finanse publiczne. Mamy w planie w następnym roku obudzić specjalności, które wcześniej, z braku zainteresowania zostały zawieszone. Myślę tu choćby o takiej specjalności jak służby socjalne – mówiła rektor WSAP.

Mamy już program, obsadę, mogę więc już państwu powiedzieć jakie będą specjalności na studiach magisterskich. To będą także studia o profilu praktycznym, ale oczywiście prace magisterskie będzie się pisać. Specjalności naszych przyszłych studiów magisterskich to: prawo pracy i zabezpieczenia społeczne, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz gospodarka i samorząd terytorialny. Mamy wielką nadzieję, graniczącą z pewnością, już w przyszłym roku nabór na te studia rozpocząć –

zapewniała pani rektor.

Podczas inauguracji głos zabierali także zaproszeni goście. Jako pierwszy wiceminister sportu, poseł Arkadiusz Czartoryski.

- Bardzo wiele osób, które tutaj ukończyły studia, różne studia, służy naszemu miastu, regionowi, a pewnie też pełni różne odpowiedzialne funkcje gdzieś w świecie. Za to całej uczelni, wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, dziękuję. Nowoczesne państwo nie może funkcjonować bez dobrej administracji. To jest slogan i banał, ale ciągle jest to wyzwanie, ciągle w Polsce i całej Europie dyskusja na temat sprawności administracji trwa – mówił poseł Czartoryski.