Ferie w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia Kazimierz Żyra

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarni przygotowało w okresie ferii zimowych wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We wtorki i czwartki w siedzibie CUS w Długiem odbywały się spotkania uczniów z placówkami Centrum i biblioteki oraz z zaproszonymi gośćmi. Atrakcji było co nie miara.