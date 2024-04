Family Fest Ostrów Mazowiecka. Food trucki i dmuchańce w ogródku jordanowskim. Family Fest potrwa do 7.04.2024

Od piątku do niedzieli w ogródku jordanowskim zobaczycie food trucki, stoiska z lemoniadą, zabawkami, maskotkami, słodyczami oraz dmuchańce.

Poza tym (bezpłatnie) w sobotę od 12.00 do 16.00 odbędzie się spotkanie z ulubionymi postaciami z topowej bajki o dzielnych pieskach, a w niedzielę od 12:00 do 12:45 - koncert "JAK Z BAJKI" - uzdolnieni ludzie filmu, muzyki, teatru i animacji przeniosą Was w magiczny świat muzyki z największych hitów filmów animowanych. Także w niedzielę między 12.00 a 18.00 animatorzy będą zapraszać do zabaw ruchowych i zajęć plastycznych oraz do zabawy z bańkami mydlanymi.

Family Fest trwa:

w piątek 15:00 - 21:00

w sobotę 12:00 – 21:00

w niedzielę 12:00 – 19:00