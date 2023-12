Dziecięcy Teatr Amatorski "Niewidzialni" na scenie ostrołęckiego Klubu Oczko. 22.12.2023 zaprezentował dwa świąteczne spektakle

"Elf"

Przedstawimy historię świąteczną, może prawdziwą, a może nie… sami wiecie, że w czasie świąt wiele może się zdarzyć i to całkiem niespodziewanie. Przenieśmy się do śnieżnej pracowni Świętego Mikołaja i zobaczmy, co tam się dzieje.

Aktorzy: Dobromiła Napiórkowska, Natalia Dorey, Laura Brodacka, Lena Suchecka, Maria Bakiera, Pola Krawczyk, Wojciech Kruczyński

Reżyseria: Anna Filochowska

Światło, dźwięk: Wojciech Kraszewski

Scenariusz: Grzegorz Śmiałek