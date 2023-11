Droga zabrudzona obornikiem. Interweniowała straż pożarna Beata Dzwonkowska

We wtorek 15.11.2023 o godzinie 16:59 strażacy z Troszyna otrzymali zgłoszenie dotyczące zabrudzonej obornikiem drogi, co stwarzało niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu okazało się, że zabrudzenia występują na trasie Wysocarz - Tyszki Nadbory. Po chwili droga była już czysta i bezpieczna do jazdy. Zgłoszono sprawę na policję. W zdarzeniu brali udział: OSP KSRG Troszyn, OSP KSRG Czerwin, patrol policji.