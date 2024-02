Ciężarna kobieta utknęła w korku podczas protestu rolników w Ostrołęce 21.02.2024. Poprosiła o pomoc policję

- Około godziny 13.00 do policjantów zabezpieczających protest rolników na ul. Brzozowej w Ostrołęce podeszła 38-letnia kobieta. Przekazała, że jest w ostatnim tygodniu ciąży i potrzebuje pilnie dostać się do lekarza, a z uwagi na protest jej auto utknęło w korku. Dodała, że podczas poprzedniej ciąży miała problemy zdrowotne - relacjonuje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. - Policjanci błyskawicznie podjęli decyzję o przetransportowaniu kobiety do szpitala. Włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe i po kilku minutach kobieta była już u lekarza, który udzielił jej fachowej pomocy. Na podkreślenie zasługuje także zachowanie rolników, którzy widząc radiowóz na sygnałach świetlnych i dźwiękowych pomimo bardzo dużego natężenia ruchu zdołali zrobić na drodze tzw. korytarz życia.