Błażej Rólka z gminy Płoniawy-Bramura choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Ruszyła zbiórka pieniędzy

Opis zbiórki na Siepomaga:

Zaczęło się w trudnych okolicznościach, gdy wybuchła pandemia. Synek nagle zaczął tracić przytomność, przestał oddychać, a diagnoza padła jak grom z jasnego nieba – białaczka. Od razu zaczęło się intensywne leczenie i chemioterapia, ale los jest przewrotny.

Nastąpiła wznowa. Błażej musi zmierzyć się z chorobą jeszcze raz – tym razem z ostrą białaczką limfoblastyczną. Od września jest w szpitalu, nie chodzi, zmęczony leczeniem bardzo dużo śpi. Do domu wracamy na chwilę, w której Błażej może się zobaczyć z siostrami i dziadkami, a potem powrót do szpitala i leczenia.

Na szczęście jest coraz lepiej. Chemioterapia działa i białaczka jest w remisji, ale to strasznie nieprzewidywalna choroba, która nie daje nigdy całkowitego spokoju. Wciąż jest to ryzyko, że znów powróci.

Choroba wywróciła nasze życie do góry nogami. To Błażej musi znosić ból, zmagać się z ropniakami, przechodzić przez kolejne serie chemii i rehabilitacji. To on, mój mały bohater, który nie traci uśmiechu, chęci do życia, chętnie widuje się z siostrami i dziadkami i jak to dziecko narzeka na szpitalne jedzenie. Jego siła jest moją siłą.