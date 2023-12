Betlejemskie Światło Pokoju w Makowie Mazowieckim. 11.12.2023 harcerze zanieśli je do wielu instytucji OPRAC.: Beata Modzelewska

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od słowackich skautów w Zakopanem (w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej) w niedzielę 10 grudnia. Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Czyńmy Pokój”. Światło makowscy harcerze przynieśli 11 grudnia 2023 m.in. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do Starostwa Powiatowego oraz do LO im. M. Curie-Skłodowskiej.